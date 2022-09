Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ εκνευρίστηκε στον αγώνα με τον Σταν Βαβρίνκα στο Mossele Open και τα έβαλε και με τον κόσμο στην κερκίδα, που τον γιούχαρε στη συνέχεια σε όλο το ματς.

Ο Ρώσος τενίστας μας έχει συνηθίσει σε παρόμοιες αντιδράσεις, αλλά αυτή τη φορά “τρελάθηκε” και δεν μπορούσε να σταματήσει να την αλληλεπίδρασή του με τη γαλλική κερκίδα.

Μετά από ένα χαμένο πόντο, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πέταξε τη ρακέτα του και ο κόσμος τον αποδοκίμασε, με τον ίδιο να… κοροϊδεύει στη συνέχεια τους θεατές για να δεχτεί -δικαίως- τη “γιούχα” τους.

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd – by calling them monkeys (?) – after they boo him for throwing his racket…



If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF