Γιούχαραν τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Οπαδοί της Μπαρτσελόνα δεν ξέχασαν το… μαδριλένικο παρελθόν (video)

Τι κι αν έχει φύγει από τη Ρεάλ Μαδριτης από το καλοκαίρι του 2018. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει… κόκκινο πανί για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, ακόμα και τώρα που φοράει τη φανέλα της Γιουβέντους.

Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους αναμετρώνται απόψε (08.12.2020 / 22:00) στο «Καμπ Νου», αλλά τα… βλέμματα πέφτουν πάνω στους δύο σούπερ σταρ των ομάδων, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι δύο τους συναντήθηκαν 30 φορές στις “τιτανομαχίες” της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα, με τον Μέσι να φεύγει νικητής 14 φορές και τον Ρονάλντο 8 (άλλα 8 ματς έληξαν ισόπαλα).

Την ώρα όμως που ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει αυτό το αντάμωμα, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα δεν ξεχνούν την περίοδο που ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αποστολή της Γιουβέντους έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (07.12.2020) στο ξενοδοχείο, όπου θα μείνει στη Βαρκελώνη και εκεί την περίμενε μια… έκπληξη..

Φίλοι της Μπαρτσελόνα υποδέχθηκαν τους παίκτες της Γιουβέντους, αγνοώντας τα μέτρα που ισχύουν για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού και γιούχαραν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παρά τις αποδοκιμασίες εμφανίστηκε ήρεμος.

Barcelona fans booing Cristiano Ronaldo upon his arrival in Barcelona. 😂



These guys never learn. 👀



pic.twitter.com/toRfguOdyM