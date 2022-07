Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει το σεβασμό των οπαδών της Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και στην φιλική αναμέτρηση της ομάδας με την Κρίσταλ Πάλας στη Μελβούρνη.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περνάνε από “κόσκινο” τις εμφανίσεις του Χάρι Μαγκουάιρ και -κάθε φορά- τον κρίνουν με τον πιο αυστηρό τρόπο.

Στο σημερινό (19.07.2022) φιλικό της ομάδας με την Κρίσταλ Πάλας στο Melbourne Cricket Ground, αποδοκίμασαν τον διεθνή Άγγλο αμυντικό σε πολλές επαφές του με την μπάλα. Φυσικά, όταν έκανε λάθος, η γιούχα γινόταν ακόμα πιο έντονη. Έφτανε μέχρι… την Αγγλία!

Για την… ιστορία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Κρίσταλ Πάλας με 3-1.

Harry Maguire is getting booed whenever he touches the ball… #MUFC pic.twitter.com/jHzL09lk9g