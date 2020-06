Η λεωφόρος Αρένα που περνάει δίπλα από το γήπεδο του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, θα ονομαστεί, όπως και το γήπεδο άλλωστε, Γιόχαν Κρόιφ όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Μετά το γήπεδο του Άγιαξ, που ονομάζεται “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα” και ο κεντρικός δρόμος που περνάε δίπλα από το γήπεδο θα πάρει το όνομα του θρυλικού άσου. Η μετονομασία μάλιστα αναμενόταν να έχει εορταστικό χαρακτήρα, αλλά η πανδημία του κορονοϊού ματαίωσε αυτά τα σχέδια.

“Η συγκεκριμένη ενέργεια, άρχισε από τον αείμνηστο δήμαρχο, Φαν ντερ Λάαν και ολοκληρώθηκε από τον δήμαρχο Χαλέσμα. Η πόλη του Άμστερνταμ έδωσε σε έναν δρόμο το όνομα του Γιόχαν Κρόιφ”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανάρτηση στο Twitter, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα βίντεο που δείχνει την ακριβή τοποθεσία του δρόμου, με τον γιο του αείμνηστου ποδοσφαιρικού “θρύλου”, Ζόρντι Κρόιφ, να έχει κάνει επίσης σχετική ανάρτηση στον δικό του λογαριασμό στο Twitter.

Thank you Amsterdam and everyone who made this possible. ❤️🙏@AmsterdamNL @Iamsterdam #JohanCruijffBoulevard pic.twitter.com/G5fUQ6dkDT