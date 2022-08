Το παιχνίδι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Σαν Φρανσίσκο, θα ανοίξει την αυλαία της σεζόν 2021-22 στο NBA.

Οι πρωταθλητές Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια τους πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Λος Άντζελες Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο “Βασιλιάς” θα δει έτσι από κοντά τον Στεφ Κάρι να πανηγυρίζει το τέταρτο πρωτάθλημά του, όσα έχει και ο ίδιος, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου.

Scheduled for the NBA’s 2022-23 opening night and ring ceremony on TNT: Lakers at Warriors, Oct. 18, sources tell @TheAthletic @Stadium.