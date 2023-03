Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ηττήθηκαν από τους Ατλάντα Χοκς με 127-119, με τον Στεφ Κάρι να χάνει την μπάλα στην πιο κρίσιμη επίθεση της ομάδας του στο ματς.

Με λιγότερο από ένα λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης και με τους Γουόριορς να έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμη και στον πόντο το παιχνίδι, ο Στεφ Κάρι απέφυγε τον Τράε Γιάνγκ, αλλά ο ηγέτης των Χοκς του έκλεψε την μπάλα με φοβερό τρόπο.

Ο ίδιος σκόραρε μάλιστα στον αιφνιδιασμό και “καθάρισε” ουσιαστικά το παιχνίδια για τα “γεράκια”, με τους περσινούς πρωταθλητές του NBA να φθάνουν τις 28 ήττες σε 35 εκτός έδρας παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

Trae Young really locked up Steph Curry to win the game 😭 pic.twitter.com/g6bnqKX7W6