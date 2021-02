Γκουαρδιόλα σε παίκτη του: «Μου αρκεί να αρέσω στη γυναίκα σου» (pics)

Η Βάλντα Σεντάν συνεχίζει να προκαλεί αναταραχές στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Σίτι, στα οποία και βρίσκεται ο σύζυγός της και ποδοσφαιριστής των “Πολιτών”, Αλεξάντερ Ζιντσένκο.

Η “καυτή” Ουκρανή ρεπόρτερ είχε γίνει πρώτο θέμα για ένα φιλί που της έδωσε μετά από αγώνα ο νεαρός μπακ-χαφ, αλλά και για την σκληρή κριτική εναντίον του Πεπ Γκουαρδιόλα, παρά το γεγονός ότι ο άντρας της είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας.

“Τα λόγια μου είναι μορφή δημοσιογραφίας και όχι τα λόγια μιας γυναίκας ποδοσφαιριστή”, εξήγησε η ίδια η Σεντάν, η οποία αποκάλυψε πάντως και ένα απίθανο περιστατικό με τον Γκουαρδιόλα.

«Ήταν τα 50α γενέθλια του Πεπ, όταν ο Αλεξάντερ θέλοντας να αστειευτεί, αφού του ευχήθηκε, του είπε: ”Έφτασες τα 50, γέρασες” και τότε ο Πεπ με τον δικό του μοναδικό τρόπο του απάντησε: ”Άλεξ, το πιο σημαντικό για μένα είναι να αρέσω στην γυναίκα σου και όλα θα είναι εντάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

