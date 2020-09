Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφθασε κοντά στην… αυτοκτονία, αλλά τελικά κατάφερε με… ψυχή να κάνει μία “μυθική” ανατροπή κόντρα στον Χαϊμέ Μουνάρ και να πάρει τη νίκη με 3-2 σετ (6-4, 6-2, 1-6, 4-6, 4-6) και την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, (Νο5 του ταμπλό και Νο6 στον κόσμο) βρέθηκε ένα σετ μακριά από τον πρόωρο αποκλεισμό του από έναν αντίπαλο εκτός του top100 της παγκόσμια κατάταξης, αλλά με τρομερή “αντεπίθεση” όταν βρέθηκε με την “πλάτη στον τοίχο”, πανηγύρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του γαλλικού Γκραν Σλαμ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε στην αρχή προβλήματα με τα drop shot του Μουνάρ, αλλά διατήρησε το δικό του σερβίς μέχρι τέλους. Ο Ισπανός έκανε όμως το μπρέικ στο 10ο γκέιμ του πρώτου σετ και πήρε το προβάδισμα στον αγώνα.

Το δεύτερο σετ όμως ήταν ακόμη χειρότερο για τον Τσιτσιπά, καθώς ξεπέρασε τα 20 αβίαστα λάθη στο παιχνίδι του, έχοντας ακόμη και χαμένα σμας σε αυτό το διάστημα. Βρέθηκε έτσι με την “πλάτη” στον τοίχο, χάνοντας το σετ με 6-2.

Ανεβάζοντας την απόδοσή του στη συνέχεια, ο Στέφανος μείωσε τα δικά του λάθη και βρήκε “απάντηση” στις “κοντές” μπάλες του αντιπάλου του, για να μειώσει εύκολα με 6-1 γκέιμ σε 2-1 σετ.

Το τέταρτο σετ όμως ήταν ξανά ντέρμπι, με τον Τσιτσιπά να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα με μπρέικ, αλλά τον Μουνάρ να “απαντάει”, ισοφαρίζοντας σε 3-3 και 4-4. Ο κορυφαίος τενίστας της Ελλάδας βρήκε πάντως ένα ακόμη μπρέικ στη συνέχεια κι “έκλεισε” το σετ με 6-4.

Η πρόκριση κρίθηκε έτσι στο πέμπτο σετ, όπου ο Στέφανος κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και να γλιτώσει το σοκ ενός πρόωρου αποκλεισμού από το Roland Garros. Κάνοντας με μπρέικ το 5-3, ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε απλώς να κρατήσει το σερβίς του στο τελευταίο σετ, για να πανηγυρίσει τη νίκη.

Προκρίθηκε έτσι έστω και δύσκολα στο δεύτερο γύρο του φημισμένου Roland Garros, αποφεύγοντας έναν “τραγικό” αποκλεισμό και τη βαθμολογία του στο τουρ της ATP.

Tsitsipas survives!



Fights back from two sets down to defeat Munar 4-6 2-6 6-1 6-4 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/8kau3PfMMA