Greek Basketball League: Νίκες για Άρη, Περιστέρι και Καρδίτσα

Ο Άρης “σάρωσε” το Μαρούσι με 102-76 στην 20η αγωνιστική της Greek Basketball League και πλησίασε την πρώτη 4άδα της κατάταξη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκες και για Καρδίτσα και Περιστέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρη πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και “καθάρισε” με… πάρτι το Μαρούσι στην τέταρτη περίοδο, οπότε και “έτρεξε” ένα επιμέρους σκορ 30-18, για να φθάσει στην επιβλητική επικράτηση στην Greek Basketball League.

Ο Νουά με 23 πόντους ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές, που είχαν ακόμη πέντε “διψήφιους” παίκτες. Καλαϊτζάκης, Πάπας και Γουίλιαμς ήταν οι μόνοι που το “πάλεψαν” για τους φιλοξενούμενους.

Στα άλλα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής της GBL, το Περιστέρι νίκησε με 82-74 του Πανιωνίου και “άφησε” του Νεοσμυρνιώτες στην τελευταία θέση της κατάταξης, ενώ η Καρδίτσα “διέλυσε” με 103-77 τη Μύκονο Betsson και έκανε σημαντικό “βήμα” για την παραμονή στην κατηγορία.

Τα αποτελέσματα στην 20η αγωνιστική

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85

Άρης – Μαρούσι 102-76

Περιστέρι – Πανιώνιος 82-74

Καρδίτσα – Μύκονος 103-77

Η βαθμολογία στην GBL

1. Ολυμπιακός 36 (18-0)

2. Παναθηναϊκός 33 (15-3)

3. ΑΕΚ 32 (14-4)

4. ΠΑΟΚ 27 (16-11)

5. Άρης 27 (10-7)

6. Περιστέρι 27 (9-9)

7. Μύκονος 25 (7-11)

8. Ηρακλής 24 (7-10)

9. Προμηθέας 24 (6-12)

10. Καρδίτσα 24 (5-14)

11. Κολοσσός 23 (5-13)

12. Πανιώνιος 23 (5-13)

13. Μαρούσι 23 (4-15)