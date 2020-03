H FIFA ανακοίνωσε ότι λόγω του κορονοϊού, δεν θα ισχύει πια ο κανονισμός της, που θέλει τις ομάδες να είναι υποχρεωμένες να αφήσουν τους παίκτες τους να αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους, ώστε να λάβουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, με τις εθνικές τους ομάδες.

Ουσιαστικά μπήκε έτσι και επίσημα “λουκέτο” στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα όλων των χωρών και δεν θα υπάρχουν αγώνες ούτε για τα προκριματικά των διοργανώσεων, σε καμία γωνιά του πλανήτη. Ακυρώνονται φυσικά και τα φιλικά της Εθνικής Ελλάδας στις ΗΠΑ.

«Λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό δεν θα εφαρμοστεί ο κανονισμός που θέλει τις ομάδες να αφήνουν τους παίκτες τους στις εθνικές τους ομάδες, ενόψει των “παραθύρων” που προγραμματίστηκαν για Μάρτιο/Απρίλη».

In light of the current situation concerning COVID-19, the Bureau of the FIFA Council has decided that rules obliging clubs to release players for national team matches will not apply for the March/April international windows.