H Σενεγάλη νίκησε 1-0 το Μάλι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Africa

Η Σενεγάλη κέρδισε 1-0 το Μάλι, που έπαιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα με δέκα παίκτες, και πήρε την πρόκριση στους «4» του Copa Africa.

Ο Εντιαγέ άνοιξε το σκορ στο 27′ εκμεταλλευόμενος το λάθος του Ντιαρά και χάρη σε αυτό το γκολ η Σενεγάλη προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Copa Africa. Ο Μπισούμα του Μάλι είδε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και ουσιαστικά έκοψε τα φτερά από τους συμπαίκτες του.

Η Σενεγάλη είχε την ευκαιρία να νικήσει με μεγαλύτερο σκορ, όμως ο Ντιαρά κρατούσε το Μάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης, χωρίς όμως να καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ, που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση.

Η Σενεγάλη στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού (14/01/26).