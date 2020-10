Η Euroleague προσαρμόζεται! Τέλος η… παρωδία του 20-0

Μετά και τις πάρα πολλές αντιδράσεις που υπήρχαν, η Euroleague κάνει πρόταση να αλλάξουν τα πρωτόκολλα κι έτσι αναμετρήσεις που δεν μπορούν να διεξαχθούν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού να μεταφέρονται σε άλλη ημερομηνία, “σβήνοντας” έτσι το 20-0 υπέρ της ομάδας που δεν φέρει σχετική ευθύνη.

Αλλάζει τους κανονισμούς μετά την… κατακραυγή που υπήρξε. Έστω και με καθυστέρηση, η Euroleague αλλάζει το προβληματικό πρωτόκολλο που δημιούργησε και θέλει να ακυρώσει τον κανονισμό για ήττα 2-0 στην ομάδα που ευθύνεται για ακύρωση αγώνα, λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στις τάξεις της.

Η Euroleague αντιλήφθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες και αλλοιώνει τη διοργάνωση -σε μία σεζόν με 34 αγωνιστικές και “διαβολοβδομάδες”- και ανακοίνωσε ότι προτείνει μια σημαντική τροποποίηση.

Για την ακρίβεια, η διοργάνωση αλλάζει τα πρωτόκολλα και ακυρώνει την ποινή της ήττας άνευ αγώνα. Οι αναμετρήσεις αυτές θα αναβάλλονται και θα ορίζονται σε νέα ημερομηνία.

Στην περίπτωση που η πρόταση περάσει, θα υπάρξει επαναπρογραμματισμός τόσο των αναμετρήσεων που δεν έγιναν λόγω κορονοϊού, όσο και των μελλοντικών που δεν θα διεξαχθούν εξαιτίας της πανδημίας.

«Με βάση τα νέα δεδομένα και με στόχο να προστατεύσει τους συλλόγους όσο και την αξιοπιστία της διοργάνωσης, η EuroLegue Basketball θα προτείνει την τροποποίηση του άρθρου, που αφορά στις συνέπειες από μία τέτοια κατάσταση για τους αγώνες, που δεν μπόρεσαν να γίνουν εξαιτίας περιορισμών στα ταξίδια από τις τοπικές ή εθνικές αρχές. Ως εκ τούτου, οι ομάδες που δεν ήταν σε θέση να κατεβάσουν οκτάδα επειδή είναι χτυπημένες από τον κορονοϊό, θα δουν τα αντίστοιχα αναβληθέντα παιχνίδια να επαναπρογραμματίζονται σε επόμενη ημερομηνία. Οι υπάρχοντες κανονισμοί (μάξιμουμ τρεις αγώνες μπορούν να επαναπρογραμματιστούν) θα είναι ίδιοι με αυτούς που αφορούν στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Αν εγκριθεί, η τροποποίηση θα ισχύσει για όλους τους αγώνες που δεν είχαν ήδη γίνει λόγω αυτού του πράγματος, και θα δώσει στον CEO της EuroLeague τη δύναμη να τους επαναπρογραμματίσει σε επόμενη ημερομηνία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της EuroLeague.

Αυτό σημαίνει ότι η χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία θα οριστεί σε νέα ημερομηνία, όπως και οι υποχρεώσεις της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στη «διαβολοβδομάδα», απέναντι σε Μπασκόνια και Βαλένθια, τις οποίες ο Αθλητικός Δικαστής της διοργάνωσης ανέδειξε και επίσημα νικήτριες.

