Μπορεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα προολυμπιακά τουρνουά της FIBA να αναβλήθηκαν για το 2021, όμως το πρόγραμμα για τα επόμενα μεγάλα τουρνουά του μπάσκετ “φιξάρεται” κανονικά και έτσι έχουμε πλέον και το πρώτο επίσημο χρονοδιάγραμμα για το Μουντομπάσκετ 2023.

Η μεγάλη διοργάνωση της FIBA, στην οποία ελπίζουμε να δώσει το “παρών” και η Εθνική Ελλάδας του Αντετοκούνμπο, έχει πλέον ημερομηνία έναρξης και λήξης. Όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία, το Μουντομπάσκετ του 2023, θα ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία μεγάλη διάκριση της Εθνικής Ελλάδας σε Μουντομπάσκετ, ήταν το 2006 στη διοργάνωση της Ιαπωνίας, όπου η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη έφθασε μέχρι τον τελικό, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

FIBA has confirmed the dates for the FIBA Basketball World Cup 2023, with the showpiece event set to take place from August 25 to September 10, 2023. #FIBAWC https://t.co/jAlySPKDFx