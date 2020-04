Να δώσει στις ομάδες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πέντε αλλαγές σε κάθε ματς, θέλει η FIFA ως μέτρο προστασίας από τυχόν τραυματισμούς με την επιστροφή των ομάδων στην ενεργό δράση μετά τη διακοπή λόγω του κορονοϊού.

Με μία καινοφανή τροποποίηση, αναμένεται να επιστρέψει η ποδοσφαιρική δράση στα γήπεδα του πλανήτη. Επιχειρώντας να μειώσει την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, η FIFA προσανατολίζεται στην εφαρμογή για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και κυρίως μέχρι να ολοκληρωθούν οι διοργανώσεις, μίας καινοτομίας που αφορά στις αντικαταστάσεις των παικτών κατά την διάρκεια ενός αγώνα.

Η σκέψη των διοικούντων την παγκόσμια ομοσπονδία, είναι οι προπονητές να έχουν δικαίωμα για πέντε αλλάγές ποδοσφαιριστών αντί των τριών αλλαγών, που ίσχυαν… προ κορονοϊού, ενώ σε περίπτωση παράτασης σε κάποιο ματς θα υπάρχει δυνατότητα για μία ακόμα. Παράλληλα υπάρχει σκέψη το συγκεκριμένο μέτρο να ισχύσει και για την επόμενη σεζόν 2020-21.

Τονίζεται βέβαια ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους κανονισμούς χρειάζεται την έγκριση της Επιτροπής Κανονισμών του Ποδοσφαίρου (IFAB) στην οποία θα μεταφερθεί το αίτημα.

FIFA: Confirms it has proposed up to five substitutes during a match in all competitions. Needs approval of lawmakers IFAB. #SSN #FIFA #IFAB #COVID19