Η Louis Vuitton κατάφερε να κερδίσει όλα τα βλέμματα με τη νέα της διαφήμιση πριν το Μουντιάλ 2022, αφού ένωσε τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι, λίγο πριν τη σέντρα των αγώνων στο Κατάρ.

Το κορυφαίο brand δημιούργησε μέσω photoshop, μία φωτογραφία των Ρονάλντο και Μέσι να παίζουν σκάκι, χρησιμοποιώντας για σκακιέρα μία τσάντα Louis Vuitton και η σχετική ανάρτηση έγινε viral σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και η FIBA έκανε αντίστοιχο post στα social media, αποδεικνύοντας το απόλυτα επιτυχημένο μάρκετινγκ της εταιρείας.

Αυτή δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η Louis Vuitton καταφέρνει να συνδυάσει το brand της με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, λίγο πριν από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το 2010 και προτού αρχίσει το Μουντιάλ στη Νότια Αφρική, η γνωστή εταιρεία είχε ενώσει τότε, τρία τοπ ονόματα στην ιστορία του αθλήματος, τους Πελέ, Μαραντόνα και Ζιντάν, οι οποίοι είχαν κατακτήσει συνολικά στην καριέρα τους, πέντε φορές το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Εκείνη η διαφήμιση είχε φέρει όμως αλήθεια κοντά τους τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι γύρισαν και διαφημιστικό σποτ για την τηλεόραση, μέσα στο μπαρ Cafe Maravillas στη Μαδρίτη, όπου και έπαιξαν ποδοσφαιράκι.

Δώδεκα χρόνια μετά λοιπόν, η Louis Vuitton το επανέλαβε με Ρονάλντο και Μέσι, με τη φωτογραφία τους να σχεδιάζει όπως και τότε, η Αμερικανίδα Άνι Λίμποβιτς, διάσημη για τα εξώφυλλά της στη Vogue.

Three great journeys, one historic game. Madrid, 2010.

Soccer legends Pelé, Maradona, and Zidane were photographed during a friendly match-up by Annie Leibovitz for the Core Values Campaign. #LouisVuitton Core Values, 2010.@annieleibovitz pic.twitter.com/UjlnssLY5r