Η Mercedes αποχαιρέτησε τον Λούις Χάμιλτον με ένα συγκινητικό βίντεο

Μετά από 12 χρόνια, 245 εκκινήσεις σε Grand Prix, 84 νίκες, 78 pole positions και έξι παγκόσμιους τίτλους οδηγών, ο Λιούις Χάμιλτον ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Mercedes.

Ο Λιούις Χάμιλτον θα κάνει την τελευταία του εμφάνιση με τη Mercedes στο Grand Prix του Αμπού Ντάμπι αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα «ασημένια βέλη» να ετοιμάζουν ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετώντας τον 39χρονο οδηγό πριν μετακομίσει στη Ferrari.

Ο Βρετανός πιλότος δεν φεύγει και με τον πιο ιδανικό τρόπο από τη Mercedes, ωστόσο 12 χρόνια τεράστιων επιτυχιών δεν γίνεται να ξεχαστούν.

Lewis Hamilton’s first vs. last team photo with Mercedes 🖤 pic.twitter.com/wMNEcWFha3