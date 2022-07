Η εισβολή οπαδών στα γήπεδα έγινε της… μόδας τον τελευταίο καιρό και στην Premier League, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τους φίλους της Μάντσεστερ Σίτι, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το γεγονός έχει θορυβήσει τις αρχές του αγγλικού ποδοσφαίρου και έτσι με κοινή τους ανακοίνωση κάνουν λόγο ακόμη και για ποινές φυλάκισης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: “Η FA, η Premier League και η EFL εισάγουν από κοινού νέα μέτρα και αυστηρότερες κυρώσεις σε όλους τους αγώνες για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες αντικοινωνικές και εγκληματικές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στα γήπεδα ποδοσφαίρου και να υπογραμμίσουν τη σημασία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος αγώνα.

Από την έναρξη της σεζόν 2022/23, όλοι οι παραβάτες που θα εντοπιστούν θα αναφέρονται από τις ομάδες στην αστυνομία και η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο ποινικό μητρώο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την δουλειά και την εκπαίδευσή τους, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ποινή φυλάκισης”.

The FA, Premier League and EFL are together introducing new measures and stronger sanctions across the game to tackle the increased anti-social and criminal behaviours recently seen within football grounds and underline the importance of a safe matchday environment.