Το VAR συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην Αγγλία και είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία χθεσινά (09/07) παιχνίδια της Premier League είχαν λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών μέσω της νέας αυτής τεχνολογίας για το ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ μάλιστα, η Premier League παραδέχθηκε τα νέα λάθη του VAR, στα Μπόρνμουθ – Τότεναμ, Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Έβερτον – Σαουθάμπτον. Στο πρώτο η ομάδα του Μουρίνιο διαμαρτυρήθηκε δικαίως για ένα πέναλτι στον Κέιν που δεν δόθηκε, ενώ στο δεύτερο συνέβη το αντίθετο, με του “Άγιους” να κερδίζουν ένα ανύπαρκτο πέναλτι, στο οποίο όμως αστόχησαν.

Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει όμως και για το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ με τον Μπρούνο Φερνάντες, αφού ο Πορτογάλος πάτησε τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή για να ανοίξει το σκορ για τη Γιουνάιτεντ.

