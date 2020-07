Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου, Ένιο Μορικόνε, συγκλόνισε τους πάντες και “άγγιξε” και τη Serie A.

Ο πολυβραβευμένος Ιταλός συνθέτης Ένιο Μορικόνε “έφυγε” από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στους θαυμαστές του, αφήνοντας… πίσω ένα τεράστιο έργο.

Ο Μορικόνε υπήρξε ένας θρύλος της κινηματογραφικής μουσικής, ενώ κατάφερε να αφήσει το στίγμα του και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ως ο συνθέτης του Ύμνου του Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή, με το τραγούδι «El Mundial» – από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μπουένος Άιρες.

Ο Μορικόνε γεννήθηκε στη Ρώμη και μάλιστα ήταν γνωστός φίλος της ομώνυμης ομάδας. Η είδηση του θανάτου του “άγγιξε” και τη Serie A, με τη Λίγκα παίρνει την απόφαση να τιμήσει τη μνήμη του.

Όπως έγινε γνωστό, στα ματς που θα γίνουν το τριήμερο 7-8-8 Ιουλίου, θα ακουστεί το “Once Upon A Time (Deborah’s Theme)” κατά την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, πριν από τη σέντρα των αναμετρήσεων της 31ης αγωνιστικής.

In loving memory of Ennio Morricone, every Serie A match will have the players walk into the pitch to the tune of: “Unce Upon A Time” Great idea @SerieA 👏 pic.twitter.com/TfB2bu1Ms6

In all the Serie A games (from today to Thursday) the teams will enter the field accompanied by the famous soundtrack by the Italian composer Ennio Morricone who died yesterday. https://t.co/6Rh6XBdFw8