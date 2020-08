Η UEFA πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τις 55 χώρες μέλη της και μεταξύ άλλων αποφάσισε να επιλέξει την Ελλάδα μεταξύ των τεσσάρων χωρών που θα αποτελέσουν τις “ουδέτερες” έδρες στα προκριματικά του Champions League και του Europa League.

Υπό το φόβο του κορονοϊού, η UEFA θέλει να είναι έτοιμη σε περίπτωση που μια ομάδα δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα στην έδρα της στη νέα σεζόν, κι έτσι επέλεξε τέσσερις χώρες που θα αποτελέσουν εναλλακτική σε μία τέτοια περίπτωση.

Ανάμεσά τους είναι λοιπόν κι η Ελλάδα, εξαιτίας των ελάχιστων κρουσμάτων κορονοϊού, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.

«Η ΟΥΕΦΑ ευχαριστεί αυτές τις τέσσερις ομοσπονδίες για την συνεργασία τους (Πολωνία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Κύπρος) που σημαίνει ότι είναι πλέον σε θέση να παρέχει ουδέτερες έδρες, αφού οι συγκεκριμένες χώρες έκαναν διαθέσιμα κάποια από τα στάδια τους για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, προσφέροντας παράλληλα ένα ταξιδιωτικό οδηγό στις ομάδες ώστε να έρθουν και να αγωνιστούν εκεί, χωρίς περιορισμούς».

