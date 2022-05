Ο Ματίας Αλμέιδα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, με την “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αργεντινό τεχνικό.

Ο άλλοτε προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Ένωση μέχρι το 2024 και θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, στην πρώτη της σεζόν στο νέο της γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024, με την ομάδα μας να διατηρεί δικαίωμα ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Ματίας Αλμέιδα γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1973 στην πόλη Αζούλ της Αργεντινής. Πραγματοποίησε μια σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ρίβερ Πλέιτ, Σεβίλλη, Λάτσιο, Πάρμα, Ίντερ και Μπρέσια, ενώ φόρεσε 40 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας κατέκτησε Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1999, Λάτσιο), Σούπερ Καπ Ευρώπης (2000, Λάτσιο), Κόπα Λιμπερταδόρες (1996, Ρίβερ Πλέιτ), πρωτάθλημα Ιταλίας, τρία Κύπελλα Ιταλίας και τρία πρωταθλήματα στην Αργεντινή.

To 2011 κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ως ποδοσφαιριστής της Ρίβερ Πλέιτ και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της σε μια δύσκολη περίοδο για τον ιστορικό σύλλογο της Αργεντινής, ο οποίος υπό την καθοδήγησή του κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας και επέστρεψε στην Α’ εθνική Αργεντινής. Μάλιστα αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς (2011-12) για την Primera B Nacional.

Τον Νοέμβριο του 2012 αποχώρησε από τη Ρίβερ και τον Απρίλιο του 2013 ανέλαβε την Μπάνφιλντ, με την οποία πέτυχε τον ίδιο στόχο, ανεβάζοντας την στην πρώτη κατηγορία ως πρωταθλήτρια, με τον ίδιο να κερδίζει και πάλι τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς (2013-14).

Επόμενος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν η Γκουανταλαχάρα του Μεξικό, την οποία ανέλαβε με στόχο να την επαναφέρει στην κορυφή. Κάτι που πέτυχε, αφού στα τρία χρόνια που είχε τα ηνία της την οδήγησε στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος (2017), δύο κυπέλλων (2015, 2017), ενός σούπερ καπ (2016), αλλά και του Τσάμπιονς Λιγκ Κεντρικής Αμερικής (2018), κερδίζοντας και τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της διοργάνωσης.

Τον Οκτώβριο του 2018 ο Ματίας Αλμέιδα αποφάσισε να «μετακομίσει» στο MLS αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, παραμένοντας στην ομάδα της Καλιφόρνια έως τις 18 Απριλίου του 2022, όταν και αποφάσισε να αποχωρήσει.

Μάτι, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Καλή επιτυχία στο νέο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην Ιστορίας της ομάδας μας!

