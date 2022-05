Έναν παλιό της ποδοσφαιριστή, τον Εζέκιελ Πόνσε, φαίνεται ότι έχει βάλει στο “στόχαστρο” η ΠΑΕ ΑΕΚ ενόψει της μετεγγραφικής περιόδου του καλοκαιριού και της “εισόδου” της στο νέο της γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο 25χρονος Αργεντινός επιθετικός που έκανε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ένωσης, ως δανεικός από τη Ρόμα, αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία με τη Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο πόλεμος είναι όμως πιθανό να του επιτρέψει να αποχωρήσει και η ΑΕΚ εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει μεγάλη πρόταση για την απόκτησή του και την επιστροφή του στην Ελλάδα.

