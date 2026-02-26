Η ΑΕΚ κόντρα σε Άλκμααρ ή Τσέλιε στους 16 του Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τους δύο πιθανούς αντιπάλους της στους 16 του Europa League. Πρόκειται για την Άλκμααρ και την Τσέλιε.

Η Άλκμααρ ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τη Νόα και επικρατώντας 4-0 στην Ολλανδία πήρε την πρόκριση στους «16» του Conference League. Έτσι θα είναι, μαζί με την σλοβενική Τσέλιε, οι υποψήφιες αντίπαλοι της ΑΕΚ. Η σλοβένικη ομάδα επικράτησε με 3-2 της Ντρίτα, δηλαδή με το ίδιο σκορ που είχε κερδίσει και στο πρώτο ματς.

Στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας πέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Ζρίνσκι Μόσταρ επικρατώντας 2-0 (α΄ αγ. 1-1), ενώ η Σίγκμα Όλομουτς προκρίθηκε με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Λοζάνης. Αυτό σημαίνει ότι η Τσεχία παραμένει σε θέση ισχύος έναντι της Ελλάδας, στη μάχη για τη 10η θέση του UEFA Ranking.

Η Γιαγκελόνια «άγγιξε» το θαύμα στα play off του Conference League, αλλά η Φιορεντίνα στάθηκε τυχερή και γλύτωσε μέγα κάζο. Η πολωνική ομάδα που είχε ηττηθεί 3-0 εντός έδρας στο πρώτο ματς, νίκησε με το ίδιο σκορ στη συμπλήρωση του 90λεπτου στο «Αρτέμιο Φράνκι» και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί, οι «Βιόλα» βρήκαν δύο γκολ και προκρίθηκαν (2-4).

Ωστόσο, στο ματς αυτό έλαμψε το άστρο του 19χρονου Μπάρτος Μάζουρεκ ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 26 λεπτά και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής γεννηθείς το 2007 που σημειώνει τρία γκολ σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Έτσι, η Γιαγκελόνια δεν κατάφερε να γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα στα χρονικά των κυπέλλων Ευρώπης που ανακάμπτει από ήττα με τρία γκολ διαφορά στο πρώτο ματς. Η μοναδική που το έχει πετύχει είναι, πριν από 41 χρόνια, η Χόνβεντ η οποία είχε ηττηθεί 5-2 από την Αμπερντίν στη Βουδαπέστη, αλλά νίκησε 4-0 στη ρεβάνς στη Σκωτία.

Η Ομόνοια πάλεψε για την πρόκριση στους «16» του Conference League, προηγήθηκε με τον Τάνκοβιτς, όμως κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο και δέχθηκε τρία γκολ από τη Ριέκα στην Κροατία. Έτσι, ηττήθηκε 3-1 ενώ είχε χάσει 1-0 και στη Λευκωσία με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το θεσμό.

Τα αποτελέσματα των πλέι οφ του Conference League

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 2-4 (παρ.)

(107΄ Φατζόλι, 114΄αυτ. Ρόμαντσουκ – 23΄,45+3΄,49΄ Μάζουρεκ, 118΄ Ιμάθ)

A΄αγ.: 3-0. Προκρίθηκε η Φιορεντίνα με συνολικό σκορ 5-4

Ριέκα (Κροατία)-Ομόνοια (Κύπρος) 3-1

(52΄,67΄ Φρουκ, 79΄ Αντού Ατζέι – 13΄ Τάνκοβιτς)

A΄αγ.: 1-0. Προκρίθηκε η Ριέκα με συνολικό σκορ 4-1

Τσέλιε (Σλοβενία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

19΄,43΄πεν. Σέσλαρ, 23΄ Χρκα – 26΄ Κρανσίτσι, 51΄ Νταμπικάι)

A΄αγ.: 3-2. Προκρίθηκε η Τσέλιε με συνολικό σκορ 6-4

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) 4-0

(53΄πεν. Ντσαμ, 70΄ Εντιαγέ, 78΄,90+2΄ Μουαντιλμαντζί)

A΄αγ.: 1-0. Προκρίθηκε η Σαμσουνσπόρ με συνολικό σκορ 5-0

Άλκμααρ (Ολλανδία)-Νόα (Αρμενία) 4-0

(5΄ Ντάαλ, 39΄,54΄ Μάινανς, 90+1΄ Στάινερ Γένσεν)

Α΄αγ.: 0-1. Προκρίθηκε η Άλκμααρ με συνολικό σκορ 4-1

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Ζρίνσκι (Βοσνία) 2-0

(36΄ Λακρουά, 90+3΄ Γκεσάν)

A΄αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Κρίσταλ Πάλας με συνολικό σκορ 3-1

Λοζάνη (Ελβετία)-Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) 1-2

(35΄ Γιάνε – 22΄ Σιπ, 44΄ Ρούσεκ)

A΄αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Σίγκμα με συνολικό σκορ 3-2

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κουόπιο (Φινλανδία) 1-0

(65΄ Ροντρίγκες)

A΄αγ.: 2-0. Προκρίθηκε η Λεχ Πόζναν με συνολικό σκορ 3-0

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας.