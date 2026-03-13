Η ΑΕΚ τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League μετά την τεσσάρα επί της Τσέλιε

Η ΑΕΚ κέρδισε 4-0 στην έδρα της Τσέλιε και ουσιαστικά βρίσκεται ήδη στις 8 καλύτερες ομάδες του Conference League και εκεί πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο (οι Ισπανοί νίκησαν 3-1 τη Σαμσουνσπόρ).

Το Football Rankings έκανε τις μετρήσεις του και έχρισε την ΑΕΚ ως τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League με ποσοστό 12%, μετά την επιβλητική εμφάνιση στη Σλοβενία. Η Ένωση βρίσκεται πίσω μόνο από την Κρίσταλ Πάλας (22%) και το Στρασβούργο (20%). Στην τρίτη θέση μαζί με την ομάδα του Νίκολιτς είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο.

To Win the Conference League:



Crystal Palace – 22%

Strasbourg – 20%

AEK Athens – 12%

Fiorentina – 6%

Mainz – 6%

Shakhtar – 6%

AZ Alkmaar – 4%

AEK Larnaca – 4%

Sparta Praha – 3%

Raków Częstochowa – 3%



( per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/qB8wxLxWrA — Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026

Ο Παναθηναϊκός μετά την τεράστια νίκη του επί της Μπέτις (1-0), χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα ανέβηκε στην 9η θέση της λίστας του Football Rankings με τους πιθανούς τροπαιούχους του Europa League με 3%.

Το έργο των πρασίνων είναι σίγουρα πιο δύσκολο, καθώς στη διοργάνωση υπάρχουν δυνατότερες ομάδες, όμως θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να βρεθεί στους «8» στην Ανδαλουσία.

Η Άστον Βίλα είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Europa League με 29% με τις Λιόν και Πόρτο να ακολουθούν 12%.

To Win the Europa League:



Aston Villa – 29%

Lyon – 12%

Porto – 12%

AS Roma – 8%

Midtjylland – 7%

Real Betis – 6%

Celta Vigo – 6%

Ferencváros – 4%

Panathinaikos – 3%

Genk – 3%

Freiburg – 2%

Forest – 2%

Braga – 2%



( per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/SQDqC9V1Jf — Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026

Οι δύο επαναληπτικοί των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ είναι την Πέμπτη (19/03/26) με τους πράσινους να παίζουν στην Ισπανία στις 22:00 και την Ένωση στην Allwyn Arena στις 19:45.