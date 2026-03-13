Η ΑΕΚ τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League μετά την τεσσάρα επί της Τσέλιε

Η ΑΕΚ κέρδισε 4-0 στην έδρα της Τσέλιε και ουσιαστικά βρίσκεται ήδη στις 8 καλύτερες ομάδες του Conference League και εκεί πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο (οι Ισπανοί νίκησαν 3-1 τη Σαμσουνσπόρ).
Το Football Rankings έκανε τις μετρήσεις του και έχρισε την ΑΕΚ ως τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League με ποσοστό 12%, μετά την επιβλητική εμφάνιση στη Σλοβενία. Η Ένωση βρίσκεται πίσω μόνο από την Κρίσταλ Πάλας (22%) και το Στρασβούργο (20%). Στην τρίτη θέση μαζί με την ομάδα του Νίκολιτς είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
To Win the Conference League:— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026
Crystal Palace – 22%
Strasbourg – 20%
AEK Athens – 12%
Fiorentina – 6%
Mainz – 6%
Shakhtar – 6%
AZ Alkmaar – 4%
AEK Larnaca – 4%
Sparta Praha – 3%
Raków Częstochowa – 3%
Ο Παναθηναϊκός μετά την τεράστια νίκη του επί της Μπέτις (1-0), χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα ανέβηκε στην 9η θέση της λίστας του Football Rankings με τους πιθανούς τροπαιούχους του Europa League με 3%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το έργο των πρασίνων είναι σίγουρα πιο δύσκολο, καθώς στη διοργάνωση υπάρχουν δυνατότερες ομάδες, όμως θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να βρεθεί στους «8» στην Ανδαλουσία.
Η Άστον Βίλα είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Europa League με 29% με τις Λιόν και Πόρτο να ακολουθούν 12%.
To Win the Europa League:— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026
Aston Villa – 29%
Lyon – 12%
Porto – 12%
AS Roma – 8%
Midtjylland – 7%
Real Betis – 6%
Celta Vigo – 6%
Ferencváros – 4%
Panathinaikos – 3%
Genk – 3%
Freiburg – 2%
Forest – 2%
Braga – 2%
Οι δύο επαναληπτικοί των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ είναι την Πέμπτη (19/03/26) με τους πράσινους να παίζουν στην Ισπανία στις 22:00 και την Ένωση στην Allwyn Arena στις 19:45.