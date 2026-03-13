Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η ΑΕΚ τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League μετά την τεσσάρα επί της Τσέλιε

Ο Παναθηναϊκός είναι στην 9η θέση της της λίστας που δημοσίευσε το «Football Rankings»
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν τη νίκη επί της Τσέλιε/ EUROKINISSI

Η ΑΕΚ κέρδισε 4-0 στην έδρα της Τσέλιε και ουσιαστικά βρίσκεται ήδη στις 8 καλύτερες ομάδες του Conference League και εκεί πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο (οι Ισπανοί νίκησαν 3-1 τη Σαμσουνσπόρ).

Το Football Rankings έκανε τις μετρήσεις του και έχρισε την ΑΕΚ ως τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League με ποσοστό 12%, μετά την επιβλητική εμφάνιση στη Σλοβενία. Η Ένωση βρίσκεται πίσω μόνο από την Κρίσταλ Πάλας (22%) και το Στρασβούργο (20%). Στην τρίτη θέση μαζί με την ομάδα του Νίκολιτς είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο.

 

Ο Παναθηναϊκός μετά την τεράστια νίκη του επί της Μπέτις (1-0), χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα ανέβηκε στην 9η θέση της λίστας του Football Rankings με τους πιθανούς τροπαιούχους του Europa League με 3%.

Το έργο των πρασίνων είναι σίγουρα πιο δύσκολο, καθώς στη διοργάνωση υπάρχουν δυνατότερες ομάδες, όμως θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να βρεθεί στους «8» στην Ανδαλουσία.

Η Άστον Βίλα είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Europa League με 29% με τις Λιόν και Πόρτο να ακολουθούν 12%.

 

Οι δύο επαναληπτικοί των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ είναι την Πέμπτη (19/03/26) με τους πράσινους να παίζουν στην Ισπανία στις 22:00 και την Ένωση στην Allwyn Arena στις 19:45.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo