Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0: «Τρέλα» στο ΟΑΚΑ, ο Ταμπόρδα έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στο «τριφύλλι» για τους «8» του Europa League

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Το “τριφύλλι” κατάφερε να νικήσει 1-0 την Μπέτις με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88′ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τους “8” του Europa League, ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει στην Ισπανία. Αποβλήθηκε ο Ζαρουρί στο 59′ και ο Γιορέντε στη φάση του πέναλτι.

Το live του αγώνα

Η αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και προσπάθησε να φέρει την μπάλα στα καρέ της Μπέτις και να απειλήσει την εστία της με κεφαλιές και με το σουτ του Ταμπόρδα στο 3′. Ο Αργεντινός ήταν κινητικότατος και βοήθησε στην ανάπτυξη της ομάδας αλλά και σε μαρκαρίσματα! Οι Ισπανοί ξεπέρασαν την πίεση, προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και στο 9′ άγγιξαν το γκολ. Μετα από σοβαρό λάθος του Καλάμπρια, ο Κούτσο Ερνάντεθ πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του “τριφυλλιού”, αλλά ο Λαφόν έκανε σωτήρια επέμβαση.

Ο Παναθηναϊκός “απάντησε” σε αυτή την ευκαιρία με τη φάση του 16′. Ο Ταμπόρδα άνοιξε για τον Κυριακόπουλο, ο Έλληνας μπάκ σούταρε χαμηλά με το αριστερό, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει ανάποδα φάλτσα στην μπάλα, που έφυγε άουτ. Η Μπέτις περιόρισε τα αμυντικά της κενά, “πάτησε” ακόμα πιο καλά στη συνέχεια του αγώνα, αλλά ο Λαφόν ήταν σε ετοιμότητα. Το σουτ του Κούτσο Ερνάντες στο 33′ δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε πιο δραστήριος στην επανάληψη, βγάζοντας επιθετικές προσπάθειες από την πλευρά του Ζαρουρί. Η Μπέτις και πάλι ισορρόπησε το ματς και στο 59′ βρέθηκε να παίζει με αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του Ζαρουρί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι προχώρησε σε αλλαγές λίγο μετά (Ρικέλμε και Φίρπο αντί Εζαλζουλί και Ροντρίγκες) για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός δεν δέχθηκε μεγάλη πίεση, αλλά ο Λαφόν συνέχισε να κάνει επεμβάσεις στα μακρινά σουτ που πήγαν στην εστία τους. Στο 83′ μια από τις αλλαγές του Μπενίτεθ έμελε να κρίνει το ματς.

Με την είσοδό του στο ματς ο Σφιντέρσκι έχασε μια ευκαιρία, αλλά ο κόσμος φώναξε, ο Πολωνός επιθετικός βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση. Ο Γιορέντε είχε κάνει σκαριά στο αριστερό πόδι του επιθετικού του Παναθηναϊκού, ο Μαρτσίνιακ έδωσε πέναλτι και ο Ταμπόρδα ήταν εύστοχος από τη… βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Διαιτητής: Μαρτσίνιακ

Βοηθοί: Λιστκίεβιτς και Κούπσικ

Τέταρτος: Ρατσκόβσκι

VAR: Ζιλέτ – AVAR: Ντόνοχιο