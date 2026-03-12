Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: Πήρε εκκωφαντική εκδίκηση και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Conference League

Η πιο γλυκιά εκδίκηση σε μια έδρα που είχε δεχθεί τρία γκολ! Η ΑΕΚ ήταν… χάρμα οφθαλμών στη Σλοβενία, έκανε την Τσέλιε να μοιάζει με ομάδα Γ’ εθνικής, έχασε πολλές μεγάλες ευκαιρίες και νίκησε -ΜΟΝΟ- με 4-0. “Αγκάλιασε” την πρόκριση στους “8” του Conference League η Ένωση μετά από ένα επικό πρώτο ημίχρονο, έχοντας τη ρεβάνς σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Βάργκα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Μουκουντί “καθάρισαν” το “διπλό” για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με το σκορ να μένει σε χαμηλά επίπεδα (!) σε σχέση με τις χαμένες ευκαιρίες που είχαν οι “κιτρινόμαυροι”. Ο νικητής του ζευγαριού της ΑΕΚ με την Τσέλιε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο, με τους Ισπανούς να είναι το μεγάλο φαβορί -όπως και η Ένωση- μετά τη νίκη τους στην Τουρκία με σκορ 3-1.

Για την ΑΕΚ ακολουθεί το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο που θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, εάν θα τερματίσει μόνη πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ιδανικό για την ΑΕΚ. Μόλις στο 3′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. οι Σλοβένοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά οι “κιτρινόμαυροι” έπιασαν απίστευτο ρυθμό και είδαν τον Γκατσίνοβιτ να αστοχεί από καλό σημείο στο 10 και τον Ούγγρο επιθετικό να έχει δοκάρι στο 11′.

Η ΑΕΚ παρουσίασε για λίγο κάποια αμυντικά προβλήματα, αλλά συνέχισε να ελέγχει το ματς και να ανεβάζει “στροφές” όποτε ήθελε, με τον Ρότα να φτάνει με μεγάλη ευκολία στην αντίπαλη περιοχή. Την ίδια στιγμή, Μάριν και Πινέδα μάρκαραν… παντού στο χώρο του κέντρου. Η Ένωση κράτησε μπάλα και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να την απειλήσουν σοβαρά, με τον Κοϊτά να έχει σημαντική συνεισφορά σε άμυνα και επίθεση. Στο 30′ ο Κβέσιτς δοκίμασε ένα σουτ από τις παρυφές της περιοχής του Στρακόσα, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ, στην πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων.

Λίγο μετά, η ΑΕΚ άγγιξε το 0-2 και πάλι με τον Βάργκα. Στο 31′ ο Ούγγρος επιθετικός απέφυγε έναν αντίπαλο μέσα στην περιοχή, εκτέλεσε τον Λέμπαν όμως ο πορτιέρε της Τσέλιε τον σταμάτησε. Στη συνέχεια ο Γκατσίνοβιτς δεν μπόρεσε να εκτελέσει.

Το γήπεδο… έγειρε στη συνέχεια, με την ΑΕΚ να πιάνει απίστευτη απόδοση, να χάνει ευκαιρίες και να φτάνει σε άλλα δυο γκολ! Στο 33′ ο Κοϊτά πήρε την μπάλα στην περιοχή της Τσέλιε, απέφυγε έναν αντίπαλο με υπέροχη προσποίηση και με ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Τρία λεπτά μετά, ο Πήλιος πρόλαβε την μπάλα πριν βγει, έκανε το γύρισμα, η άμυνα της Τσέλιε έκανε ολέθριο λάθος και ο Γκατσίνοβιτς με ένα τυχερό ψιλοκρεμαστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-3. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου (45+1′) ο Γιόβιτς βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λέμπαν.

Ο Μαγέφσι έκανε δυο αλλαγές με την έναρξη της επανάληψης (εκτός οι Χρκα και Τουτισκίνας, στις θέσεις τους οι Ντανιέλ και Κάστρο) αλλά η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, λες και δεν είχε βάλει γκολ. Στο 49′ ο Μαρίν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στην επαναφορά, ο Μουκουντί έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Γιόβιτς είδε την προσπάθειά του να μην καταλήγει στα δίχτυα, με αμυνόμενο να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή και με τον πορτιέρε εξουδετερωμένο.

Έχοντας “καθαρίσει” την υπόθεση “νίκη”, η ΑΕΚ έπαιξε με μεγάλη άνεση. Έριξε ρυθμούς, αλλά όποτε ήθελε ανέβαζε “στροφές” και έφτιαχνε ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ, με το σκορ να μην αλλάζει και να μένει στο 0-4. Από το 70′ και μετά η Ένωση ξεκίνησε τις αλλαγές (στο ματς πέρασαν Κουτέσα, Ζίνι, Μάνταλος, Περέιρα και Καλοσκάκης, με τον τελευταίο να κάνει και ευρωπαϊκό ντεμπούτο) και έκανε διαχείριση του ματς, έχοντας συνέπεια στην αμυντική της λειτουργία. Στην τελευταία φάση του ματς (90+2′) η Τσέλιε είχε δοκάρι από σέντρα – σουτ που κόντραρε στον Κουτέσα.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο

Βοηθοί: Ρουί Τεϊσέιρα και Πέδρο Μαρτίνς

Τέταρτος: Φάμπιο Βερίσιμο

VAR: Αντρέ Ναρσίσο, AVAR: Μπρούνο Εστέβες