Η Μαρία Σάκκαρη πρωταγωνιστεί στο WTA Finals και η αδερφή της Αμάντα βρίσκεται στο πλευρό της για να την υποστηρίξει, αλλά και να τη βοηθήσει να αποφορτίζεται μεταξύ των αγώνων.

“Είμαι σαν γλάστρα”, δήλωσε η Αμάντα Σάκκαρη σε συνέντευξή της στο WTA Insider, όπου εξήγησε ότι οι δύο αδερφές έχουν αρχίσει να έρχονται πλέον πιο κοντά, αφού όσο η ίδια ήταν πιο μικρή, η Μαρία ταξίδευε διαρκώς λόγω αγώνων και δεν μπορούσαν να περνούν χρόνο μαζί. Σήμερα η Αμάντα Σάκκαρη σπουδάζει Media Management στη Νέα Υόρκη και είχε την ευκαιρία να “πεταχτεί” στο Τέξας για τους αγώνες του WTA Finals.

«Όταν βλέπω τα παιχνίδια της τρέμω. Είναι πολύ αγχωτικό γιατί βλέπεις έναν συγγενή σου στο court να υποφέρει (ορισμένες φορές). Για μένα είναι δύσκολο να το βλέπω.

Κατάλαβα ότι κάτι μεγάλο κάνει, όταν έβλεπα ότι στις 2 τα ξημερώματα η τηλεόραση έδειχνε αγώνες της και αυτή συνέχιζε να κερδίσει. Και βλέποντας φιλάθλους να φωνάζουν το όνομά της και να την υποστηρίζουν, συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει.

Κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά δεν την ρωτάω για αποτελέσματα, για προπονήσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με το τένις. Θα την ρωτήσω τι θα φάει, θα της πω πράγματα που αφορούν τη δική μου ζωή και γενικότερα θα μιλήσουμε για πράγματα που θα τραβήξουν μακριά την προσοχή της από το τένις ώστε να αποβάλλει το στρες.

Γελάμε με τον ρόλο μου στη καριέρα της. Είμαι κάτι σαν γλάστρα. Δεν κάνω τίποτα. Απλά υπάρχω κάπου εκεί… Το συνειδητοποιήσαμε στο Indian Wells όπου πήγε τελικό. Δε μιλήσαμε ούτε μία φορά για τένις. Απλά τρώγαμε σε ζαχαροπλαστείο για τσιζκέικ και εγώ παράλληλα έκανα εργασία».

Από την πλευρά της, η Μαρία τόνισε για την Αμάντα τα εξής: «Η αύρα της είναι μοναδική. Και των δύο αδερφών μου (σ.σ. έχουν κι έναν αδερφό, τον Γιάννη). Ο Γιάννης είχε έρθει κι αυτός σε ένα-δύο τουρνουά. Στο Indian Wells νοικιάσαμε αυτοκίνητο και πηγαίναμε για φαγητό όποτε είχα κενό».

