Παρά τη μέτρια φετινή σεζόν στη Euroleague, οι φίλοι της Αναντολού Εφές δεν έχουν περιορίσει τη στήριξή τους στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης και “εξαφάνισαν” τα εισιτήρια για τα play off.

Η κανονική διάρκεια της σεζόν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η τουρκική ομάδα δεν γνωρίζει ούτε τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση, ούτε πότε θα γίνουν τα παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης.

Παρόλα αυτά όμως, οι οπαδοί της Αναντολού Εφές φαίνεται ότι δεν χρειάστηκαν… λεπτομέρειες για να κλείσουν θέση στα ματς, με την ομάδα να ανακοινώνει ήδη sold out για το πρώτο ματς των play off.

.@AnadoluEfesSK sold out their first upcoming Playoffs appearance this season😳



This will be their 7th consecutive sold-out game! https://t.co/HVMD8GHSop