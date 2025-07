Ντιόγκο Ζότα: Ο φυσιοθεραπευτής του αποκαλύπτει τη συγκλονιστική αλήθεια – «Δεν διασκέδαζαν πριν το μοιραίο τροχαίο, ταξίδευαν νύχτα λόγω ζέστης»

Ο φυσιοθεραπευτής του Ντιόγκο Ζότα και ο άνθρωπος που τον είδε λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στη άσφαλτο μαζί με τον αδερφό του Αντρέ, αποκαλύπτει τη συγκλονιστική αλήθεια για τις τελευταίες ώρες του Πορτογάλου άσου της Λίβερπουλ που κάηκε μέσα στη φλεγόμενη Λαμποργκίνι του.

Ο φυσιοθεραπευτής του, Μιγκέλ Γκονσάλβες, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος εκτός οικογένειας που τον είδε ζωντανό. Μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές του 28χρονου ποδοσφαιριστή, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες περί «νυχτερινής διασκέδασης» λίγο πριν το δυστύχημα. Ο Ζότα, λέει, ταξίδευε νύχτα όχι επειδή διασκέδαζε, αλλά για να αποφύγει τη ζέστη – και επειδή ήθελε να επιστρέψει στη Λίβερπουλ για να συνεχίσει τη θεραπεία του, με απόλυτο επαγγελματισμό.

Ο Μιγκέλ Γκονσάλβες ήταν μαζί με τον 28χρονο μόλις πέντε ώρες πριν από το θανατηφόρο τροχαίο, καθώς ο Ζότα – όπως ήταν γνωστό – αντιμετώπιζε ένα σπάνιο πρόβλημα υγείας, γνωστό ως πνευμοθώρακας (κατάρρευση πνεύμονα). Παρ’ όλα αυτά, έπαιξε με γενναιότητα στους αγώνες, αναβάλλοντας την απαραίτητη χειρουργική επέμβαση μέχρι να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική Πορτογαλίας στο Nations League και τη νίκη επί της Ισπανίας νωρίτερα τον Ιούνιο.

Ο Ζότα και ο μικρότερος αδελφός του, Αντρέ, ταξίδευαν στη βόρεια Ισπανία με μια εντυπωσιακή πράσινη Lamborghini Huracan αξίας 180.000 λιρών, όταν συνέβη το μοιραίο. Η κηδεία του θα ξεκινήσει, με αγρυπνία στο São Cosme στις 3 μ.μ., ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό της Gondomar, μισή ώρα από το Πόρτο – την πόλη όπου πριν δύο εβδομάδες ο Ζότα είχε παντρευτεί τον παιδικό του έρωτα, Ρούτε Καρντόσο, – με την οποία έχουν τρία παιδιά – σε μια κατάμεστη καθολική τελετή με συγγενείς και φίλους.

