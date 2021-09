Η αναμέτρηση της Γουινέας με το Μαρόκο στο Κόνακρι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έγινε ποτέ, αφού λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος που διέλυσε την κυβέρνηση της χώρας.

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ της Γουινέας και του Μαρόκου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα (6/9) στο Κονακρί, προκάλεσε το στρατιωτικό πραξικόπημα που έλαβε χώρα πριν από ένα 24ωρο στη Γουινέα.

Η αποστολή του Μαρόκου παρέμεινε εγκλωβισμένη σε ξενοδοχείο του Κονακρί, ψάχνοντας τρόπο αναχώρησης. «Είμαστε στο ξενοδοχείου και ακούμε πυροβολισμούς όλη τη μέρα. Περιμένουμε άδεια να φύγουμε για το αεροδρόμιο, αλλά προς το παρόν είμαστε εγκλωβισμένοι. Μας περιμένει αεροπλάνο, αλλά δεν μας επιτρέπουν να φύγουμε» είχε δηλώσει σχετικά ο ομοσπονδιακός τεχνικ΄ς της ομάδα, Βαχίντ Χαλίλχοζιτς.

Τελικά, οι Μαροκινοί διπλωμάτες μπόρεσαν να διαπραγματευτούν την αναχώρηση για την ομάδα τους εν μέσω αβεβαιότητας και η αποστολή «πέταξε» μακριά από τη χώρα αργά την Κυριακή, λίγες ώρες μετά την αναβολή του αγώνα.

Οι παίκτες δημοσίευσαν σχετικές εικόνες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα έφυγε από το ξενοδοχείο για το ταξίδι μιας ώρας στο αεροδρόμιο του Κόνακρι με δύο λεωφορεία. Άλλες φορές, η αποστολή του Μαρόκου δέχθηκε τις επευφημίες του κόσμου -που είχε… πλημμυρίσει τους δρόμους- και άλλες είδε τους ντόπιους να χτυπούν τα λεωφορεία και να πετούν πράγματα.

