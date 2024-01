O Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σήμερα (02/01/24, 21:15, LIVE από το Newsit.gr) στο ΣΕΦ, την Αρμάνι Μιλάνο για τη 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Μίλαν Τόμιτς επιστρέφει… σπίτι του.

Ως βοηθός του προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο, Έτορε Μεσίνα, ο Τόμιτς θα αγωνιστεί ως αντίπαλος κόντρα στην ομάδα που τον ανέδειξε ως αθλητή, τον Ολυμπιακό, και του επέτρεψε να αντιμετωπίσει ακόμη και τον σπουδαίο Μάκλ Τζόρνταν των Σικάγο Μπουλς.

Οι Πειραιώτες είχαν αντιμετωπίσει τους Σικάγο Μπουλς στο Παρίσι το 1997 και ο Τόμιτς μάρκαρε τότε τον Τζόρνταν, με ένα στιγμιότυπο της “μάχης” του να κοσμεί πλέον το ΣΕΦ. Ο Σέρβος φωτογραφήθηκε έτσι στο σημείο, λίγο πριν το Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο και η ιταλική ομάδα έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

«Μάθημα ιστορίας. Μία φορά και έναν καιρό ο Μίλαν Τόμιτς ήταν ένας σκληρός γκαρντ για τον Ολυμπιακό. Το 1997, είχε την τιμή και την αδύνατη αποστολή να μαρκάρει τον Μάικλ Τζόρνταν. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται στον τοίχο του ΣΕΦ», έγραψαν στη λεζάντα της φωτογραφία οι Ιταλοί.

HISTORY LESSON -Once upon a time Milan Tomic was a rugged guard for Olympiacos. In 1997, he had the honor and the impossible mission of guarding Michael Jordan. The pic is right on a wall at Olympiacos’ Peace and Friendship arena pic.twitter.com/pgk0bNGc8u