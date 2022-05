Η Άρσεναλ ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Μίκαελ Αρτέτα μέχρι το 2025, επιβραβεύοντας τον Ισπανό τεχνικό για την εξαιρετική πορεία του στον πάγκο της ομάδας.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των “κανονιέρηδων” ανέλαβε τη θέση του προπονητή στην ομάδα το Δεκέμβριο του 2019 και έκτοτε την έχει οδηγήσει στην κατάκτηση ενός Κυπέλλου και ενός Σούπερ Καπ στην Αγγλία. Φέτος δε, έχει την ομάδα φαβορί για την έξοδο στο Champions League, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά στην αρχή της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκ τούτου, η Άρσεναλ του προσέφερε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2025, με τον ίδιο τον Αρτέτα να εκφράζει τον ενθουσιασμό του, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

«Είμαι ενθουσιασμένος, ευγνώμων και πραγματικά, πολύ χαρούμενος. Θέλουμε να ανεβάσουμε τον σύλλογο επίπεδο και να ανταγωνιστούμε πραγματικά τις κορυφαίες ομάδες. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να παίξουμε στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει να είμαστε σε θέση να εξελίξουμε την ομάδα, να βελτιώσουμε τους παίκτες μας, να βελτιώσουμε όλα τα τμήματα, να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση με τους οπαδούς μας, να βελτιώσουμε την ατμόσφαιρα στο Έμιρεϊτς, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κορυφαία ταλέντα και τους καλύτερους ανθρώπους για να οδηγηθεί αυτή η ομάδα σ’ αυτό το επίπεδο».

The journey continues ✊



✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall



Congratulations on your new deals! 🔴