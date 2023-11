Η ομάδα της Άρσεναλ U16 συνέτριψε την αντίστοιχη της Λίβερπουλ με 14-3, σε μια αναμέτρηση στην οποία ο επιθετικός των «κανονιέρηδων» Όμπι-Μάρτιν πέτυχε 10 γκολ.

Η ομάδα της Άρσεναλ ήταν σαρωτική απέναντι στην Λίβερπουλ, με τους Λονδρέζους να κατατροπώνουν τους αντιπάλους τους με το εκκωφαντικό 14-3 στο πλαίσιο του πρωταθλήματος υποδομής στις ηλικίες κάτω των 16 ετών στην Αγγλία.

Μάλιστα πέρα από το τεράστιο σε διάσταση σκορ, ένα άλλο αξιοσημείωτο από την συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι τα 10 τέρματα που πέτυχε ο νεαρός επιθετικός της Άρσεναλ Όμπι-Μάρτιν, ο οποίος δείχνει πως δεν έχει άδικα τον τίτλο του παιδιού θαύματος.

Ο 15χρονος ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Δανία ο οποίος θεωρείται το next big thing των ακαδημιών του συλλόγου, πήρε όλη την δόξα επάνω του, αφού το να πετύχεις 10 γκολ σε ένα αγώνα, έστω και στις μικρές ηλικίες, δεν είναι απλό κατόρθωμα.

🇩🇰 Arsenal striker Chido Obi Martin. Scored an incredible 10 GOALS against Liverpool today in a 14-3 win pic.twitter.com/5VVfPuRSYl