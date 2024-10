Η ατάκα του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Σέζνι που θεωρήθηκε «καρφί» προς την Γιουβέντους

Το Πολωνία – Πορτογαλία για το Nations League έφερε κοντά τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Βόιτσιεχ Σέζνι, δυο πρώην συμπαίκτες στην Γιουβέντους.

Από τη… συνταξιοδότηση, ο Βόιτσεχ Σέζνι επέστρεψε στην ενεργό δράση, για να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και να καλύψει το κενό που άφησε στους Καταλανούς ο τραυματίας, Τερ Στέγκεν. Ο Πολωνός πορτιέρε έχει δεχθεί πολλά συγχαρητήρια αυτό το διάστημα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως, ήταν αυτός που του έκανε ένα.. ιδιαίτερο σχόλιο.

Ο Σέζνι βρέθηκε στα… εσωτερικά του γηπέδου της Βαρσοβίας, μετά το τέλος του Πολωνία – Πορτογαλία (0-3), για συναντηθεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο κι έτσι να φωτογραφηθούν τα παιδιά του με τον “CR7”.

Οι δύο αθλητές τα είπαν σε θερμό κλίμα στη φυσούνα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να “ρίχνει” μια… φαρμακερή ατάκα προς την Γιουβέντους.

Ο επιθετικός της Αλ Νασρ συνεχάρη τον φίλο του για τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια τον «πίκαρε» λέγοντας χαρακτηριστικά: “Έπρεπε να αποσυρθείς για να πας σε μεγάλη ομάδα”.

Orca miseria.

Cristiano Ronaldo a Szczesny: “Hai dovuto ritirarti per andare in un grande club”.

Mi sa che ha una ventina di milioni di buone ragioni non pagate per dirlo… pic.twitter.com/ltThy6DkVZ