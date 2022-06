Παρελθόν κι επίσημα αποτελεί ο Σίμε Βρσάλικο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους Μαδριλένους να αποχαιρετούν τον Κροάτη αμυντικό, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για τον Ολυμπιακό.

Ο Σίμε Βρσάλικο έχει έρθει σε συμφωνία με τους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Παρασκευή (1/7) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Η ανάρτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Βρσάλικο:

Thank you for your hard work and commitment during your time at our club, Šime 👏



We wish you all the best! ❤️🤍 pic.twitter.com/44VIpwHfyc