Η Ελλάς Σύρου θα βραβεύσει τον Γιώργο Πρίντεζη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η Ελλάς Σύρου θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για το ποδοσφαιρικό Κύπελλο Ελλάδας Betsson και στο πλαίσιο αυτό, θα βραβεύσει τον Συριανό θρύλο των Πειραιωτών, Γιώργο Πρίντεζη.

Όπως έγινε κι επίσημα γνωστό, η Ελλάς Σύρου έχει προσκαλέσει τον Γιώργο Πρίντεζη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ο παλαίμαχος φόργουορντ θα δώσει το “παρών” στον αγώνα της ιδιαίτερης πατρίδας του για να τιμηθεί από τη διοίκηση της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Ελλάδας Σύρου

«Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο για το παιχνίδι της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ με τον Ολυμπιακό. Στη Σύρο θα βρεθεί ο Συριανός Γιώργος Πρίντεζης, Έλληνας πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, ως επίσημος προσκεκλημένος του προέδρου της ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ Σύρου, Γιώργου Λεονταρίτη, για το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Πρίντεζης, που έχει συνδέσει το όνομά του τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τη Σύρο, αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα δώσει το παρών σε ένα αγώνα γιορτή που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλου του νησιού.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, η ΕΛΛΑΣ Σύρου θα τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και για τη διαχρονική σχέση αγάπης με τον τόπο καταγωγής του. Η βράβευση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές.

Σε Ευχαριστούμε Γιώργο!»