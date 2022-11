Η Ουνιόν Βερολίνου γνώρισε την Κυριακή (06.11) βαριά ήττα με 5-0 στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, για την 13η αγωνιστική στη Bundesliga, αλλά οι οπαδοί της… βλέπουν με θετική ματιά τη ζωή.

Η Ουνιόν Βερολίνου έπεσε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, χάνοντας από μια ομάδα που μετά από 13 αγωνιστικές πέτυχε την 3η της νίκη στη Bundesliga.

Παρόλα αυτά, οι φίλοι της ομάδας του Βερολίνου -τη στιγμή που έχανε η ομάδα τους με 4-0- τραγούδησαν μέσα στηνβ “Μπάι Αρένα” το πασίγνωστο τραγούδι “Always Look on the Bright Side of life” (σ.σ. δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής).