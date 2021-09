Την επίσκεψη των πρωταθλητών ΝΒΑ, αδελφών Αντετοκούνμπο στην Ακρόπολη το καλοκαίρι παρουσίασαν οι Μιλγουόκι Μπακς μέσα από δύο πολύ όμορφα video που δημοσίευσαν στα social media.

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ αργεί να ξεκινήσει ακόμα αλλά οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς φροντίζουν να κρατούν «ζεστούς» τους οπαδούς τους δίνοντάς τους όσο… Αnτετοκούνμπο μπορούν. Εν προκειμένω τα «ελάφια» ανάρτησαν video από την επίσκεψη των τριών αδελφών (Γιάννη, Θανάση αλλά και του Κώστα που αγωνίζεται στους Λος Άντζελες Λέικερς) στην Ακρόπολη το καλοκαίρι που βρέθηκαν στην Ελλάδα, ενώ στη λεζάντα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εδώ όπου τα ταξίδι ξεκίνησε και από εδώ το ταξίδι συνεχίζεται»

“This is where the journey started and this is where the journey continues.”



The Antetkounbros visit the Acropolis now showing on https://t.co/zk1vu0tHqP pic.twitter.com/SUJE6bbygV