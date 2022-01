Κάτι… παραπάνω από μια γρατζουνιά στο πόδι του Εμερίκ Λαπόρτ της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Στιούαρτ Άρμστρονγκ του άφησε ένα “σουβενίρ” στην μηρό, στην αναμέτρηση των δυο ομάδων για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Την πρώτη της απώλεια μετά από 12 σερί νίκες είχε η Μάντσεστερ Σίτι στο «Σεντ Μέρις». Οι «πολίτες» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, με την Σαουθάμπτον, με την ομάδα του Γκουαρντιόλα να έχει συγκεκριμένα διαιτητικά παράπονα.

Μιλάμε για τη φάση του σκληρού μαρκαρίσματος που δέχθηκε ο Εμερίκ Λαπόρτ από τον Στιούαρτ Άρμστρονγκ. Ο σκόρερ της Σίτι δέχτηκε δολοφονικό μαρκάρισμα ψηλά στο πόδι και μάλιστα -μετά τη λήξη του αγώνα- πόσταρε σχετική φωτογραφία, με το τραυματισμένο του πόδι.

“Ευχαριστώ για το σουβενίρ” σχολίασε με ξεκάθαρη ειρωνική διάθεση…

