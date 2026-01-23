Αθλητικά

Η Γιούλια Πουτίντσεβα αποδοκιμάστηκε από Τούρκους οπαδούς στο Australian Open και τους έστειλε φιλάκια

Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες σκηνές, σε αγώνες τένις
Η Γιούλια Πουτίντσεβα
Η Γιούλια Πουτίντσεβα (ΦΩΤΟ REUTERS/Jaimi Joy)

Η Γιούλια Πουτίντσεβα από το Καζακστάν (νούμερο 94 στον κόσμο), επικράτησε 2-1 σετ της Τουρκάλας Σεϊνέπ Σονμέζ για τον τρίτο γύρο στο Australian Open, αλλά όσα έγιναν μετά το φινάλε του αγώνα, την έκαναν viral στα social media.

Η Πουτίντσεβα αποδοκιμάστηκε από τους Τούρκους οπαδούς στις κερκίδες και αντέδρασε. Η 31χρονη αντέδρασε βάζοντας το χέρι της στο αυτί της, σαν να έλεγε «δεν σας ακούω», ενώ στη συνέχεια -αφού χαιρέτησε όσους την στήριξαν- γύρισε και πάλι προς την μεριά τους, τους έστειλε φιλάκια και άρχισε να χορεύει.

“Ειλικρινά, πραγματικά τρελή ατμόσφαιρα. Οι τύποι… κοιτάξτε τους. Είναι πολύ παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Είναι υπέροχο να το βλέπεις. Ειδικά εναντίον μου. Γιατί λατρεύω αυτό το είδος μάχης”, ανέφερε η Πουτίντσεβα μετά τη νίκη

Αθλητικά
