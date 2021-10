Η Νιούκαστλ βρίσκεται πια σε εποχή “παχιών αγελάδων”, μετά την απόκτησή της από ζάμπλουτους Σαουδάραβες και ετοιμάζεται να “σαρώσει” στην επόμενη μετεγγραφική περίοδο, με το όνομα του Μάουρο Ικάρντι να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ όμως, ο Αργεντινός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν δύσκολα θα “μετακομίσει” στην Αγγλία, αφού η σύζυγός του και ατζέντης του, Γουάντα Νάρα, προτιμά να παραμείνει στο Παρίσι από το να ζήσει στο Νιούκαστλ.

Ως εκ τούτου, οι νέοι ιδιοκτήτες της ομάδας θα πρέπει να αναζητήσουν αλλού την πρώτη μετεγγραφική τους “βόμβα”, αφού η Ιταλίδα φημίζεται για τις… ισχυρές απόψεις της, αλλά και τους χειρισμούς της στην καριέρα του πρώην παίκτη της Ίντερ και της Σαμπντόρια.

