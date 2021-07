Άλλαξε και επίσημα «σπίτι» ο Ζοζέ Σα, με την Γουλβς να ανακοινώνει την απόκτηση του από τον Ολυμπιακό. ην απόκτηση του. Το ερυθρόλευκο μήνυμα.

Παίκτης της αγγλικής Γουλβς είναι και με τη «βούλα» ο Ζοζέ Σα. Η ομάδα της Premier League ανακοίνωσε την απόκτησή του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος υπέγραψε ένα συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

«Ο Πορτογάλος, Ζοσέ Σα είναι τελευταία χρονικά προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας υπογράφοντας ένα συμβόλαιο πέντε ετών με την Γουλβς. Ο 28χρονος τερματοφύλακας έφτασε στο Μολινό από τους πρωταθλητές Ελλάδος, Ολυμπιακός, εκεί που τους βοήθησε να κατακτήσουν πολλούς τίτλους» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Απ’ τη μεριά του, ο Ολυμπιακός -με ανάρτησή του- ευχαρίστησαν τον 28χρονο Πορτογάλο πορτιέρε και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ζοζέ σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου! / Thank you for everything @josesaoficial in Olympiacos, best of luck and many successes! 🔴⚪🙏🏻 #Olympiacos #JoseSa #ThankYou #Goalkeeper pic.twitter.com/OG1t735uRT