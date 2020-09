Ο Δημήτρης Λημνιός είναι κι επίσημα παίκτης της Κολωνία, με τη γερμανική ομάδα να ανακοινώνει τη μετεγγραφή του μέσα από τα social media και τον ΠΑΟΚ να της… απαντάει.

Πιο συγκεκριμένα, η Κολωνία καλωσόρισε τον Λημνιό “στην πιο όμορφη πόλη της Γερμανίας”, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει την ευκαιρία να αποθεώσει τόσο τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή, όσο και τη Θεσσαλονίκη,

«Δημήτρη καλωσόρισες στην πιο όμορφη πόλη της Γερμανίας», έγραψε χαρακτηριστικά η Κολωνία στο twitter, με τον ΠΑΟΚ να απαντά: «Αποκτήσατε έναν καταπληκτικό παίκτη και ένα εξαίρετο παιδί. Και έρχεται από την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Ανυπομονούμε να τον δούμε να αγωνίζεται στο γήπεδο με τα χρώματά μας».

Welcome to the most beautiful city in Germany, Dimi! 🤩#effzeh have signed Dimitris #Limnios on a four-year deal from @PAOK_FC! 🔴⚪ https://t.co/L6p2JH3uZA