Η κολυμβήτρια Λουάνα Αλόνσο άνοιξε OnlyFans – Είχε αποβληθεί από το Ολυμπιακό Χωριό λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

H Παραγουανή κολυμβήτρια Λουάνα Αλόνσο, κατάφερε να προκαλέσει “θόρυβο” στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και πλέον τραβάει τα.. βλέμματα, για εξωαγωνιστικό λόγο, αφού άνοιξε προφίλ στο OnlyFans. “Δεν θα το μετανιώσετε” έγραψε στους θαυμαστές της.

Η κολυμβήτρια Λουάνα Αλόνσο δεν τα όπως θα ονειρευόταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Η αθλήτρια από την Παραγουάη τερμάτισε έκτη στα 100 μέτρα πεταλούδα και έχασε οριακά την πρόκριση για τα ημιτελικά του αγωνίσματος. Όσα έγιναν όμως στη συνέχεια στο Παρίσι της… άνοιξαν την πόρτα του OnlyFans.

Η Λουάνα Αλόνσο κλήθηκε να εγκαταλείψει το Ολυμπιακό Χωριό μετά από “ανάρμοστη συμπεριφορά”. Οι υπεύθυνοι της αποστολής της Παραγουάης δεν έδωσαν πολλές λεπτομέρειες για την απόφασή τους αυτή, αρκούμενοι στο ότι η παρουσία της 20χρονης Αλόνσο έχει αρνητική επίδραση πάνω στους συμπατριώτες της.

Αυτό, όμως που φαίνεται ότι έφερε αυτή την εξέλιξη, ήταν οι αναρτήσεις της στα social media, που φαίνεται ότι για κάποιους ήταν προκλητικές.

Αργότερα η Daily Mail έγραψε ότι η Παραγουανή κυκλοφορούσε στο Ολυμπιακό Χωριό με προκλητικά ρούχα (σίγουρα, όχι με αυτά της αποστολής της χώρας της). Πολλοί μίλησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά της κοπέλας. Η ίδια δήλωσε ότι δεν την έδιωξαν και ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την κολύμβηση.

Olympics swimmer Luana Alonso has been REMOVED from the athletes village for creating an ‘inappropriate environment’pic.twitter.com/wKRYlpPVkh