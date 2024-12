Η Λίνα Σουλούκου νέα CEO της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Λίνα Σουλούκου επέστρεψε στο δίκτυο των συλλόγων ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη και ανέλαβε επίσημα χρέη CEO στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μετά την παραίτησή της από τη Ρόμα, η άλλοτε γενική διευθύντρια του Ολυμπιακού, Λίνα Σουλούκου επιστρέφει στο δίκτυο των συλλόγων ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την 41χρονη Ελληνίδα δικηγόρο να αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στη Νότιχγαμ Φόρεστ από τις 5 Ιανουαρίου.

«Με χαρά καλωσορίζουμε τη Λίνα Σουλούκου στην ομάδα μας. Το αποδεδειγμένο ιστορικό της στη διαχείριση ποδοσφαίρου και το πάθος και η δέσμευσή της ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το όραμά μας για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον όμιλο ευρύτερα, καθώς συνεχίζουμε να προσπαθούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες», δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Nottingham Forest is pleased to announce the appointment of Lina Souloukou as its new CEO, effective from 5 January 2025.