Η Λιντς η οποία υποβιβάστηκε από την Premier League άλλαξε ιδιοκτησία, καθώς πέρασε στα χέρια του αμερικανικού επενδυτικό ταμείου «49ers Enterprises».

Η Λιντς με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως ο Αντρέα Ραντιτσάνι ήρθε σε συμφωνία με το «49ers Enterprises» προκειμένου να πουληθεί το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του.

Κάπως έτσι η αμερικανική εταιρία θα εξαγοράσει το 56% που κατέχει ο Ιταλός επιχειρηματίας, με τους νέους ιδιοκτήτες του συλλόγου να στοχεύουν στην άμεση επιστροφή της Λιντς στην Premier League.

Μάλιστα ο υποβιβασμός του κλαμπ επιβάρυνε σημαντικά την αξία και τους όρους της συμφωνίας, αφού όπως υποστηρίζουν αγγλικά δημοσιεύματα, η τελική συμφωνία έκλεισε στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ραντριτσάνι είχε αναλάβει την Λιντς το 2017, επαναφέροντας τα «παγώνια» στην Premier League μετά από 16 χρόνια. Ωστόσο η χαρά των οπαδών κράτησε για λίγο, αφού μετά από τρια χρόνια, ο σύλλογος υποβιβάστηκε ξανά.

Leeds United can confirm an agreement has been reached between Aser Ventures and 49ers Enterprises for the purchase of the club