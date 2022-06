Η Μπενφίκα φέρεται προσέγγισε τη Λίβερπουλ, για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα, με τους ”Reds”, να μην συζητούν το ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα αμυντικού.

Οι φετινές εμφανίσεις του Κώστα Τσιμίκα με την φανέλα της Λίβερπουλ, φαίνεται πως δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ανθρώπους της Μπενφίκα, με τους αετούς, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα να συζητούν το ενδεχόμενο μετεγγραφής του παίκτη στη Λισαβόνα. Μάλιστα, φέρεται η υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα να σχετίζεται και με την ενδεχόμενη μετεγγραφή του επιθετικού της Μπενφίκα Ντάρβιν Νούνιες στη Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ πάντως φέρεται να μην συζητάει κανένα ενδεχόμενο παραχώρησης του Τσιμίκα, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ τον υπολογίζει στο rotation της ομάδας.

The love for Tsimikas is one of the best things ever! People saying keep Nunez if Benfica want Kostas as part of the deal 🤣



The Greek Scouser! 🇬🇷 pic.twitter.com/FnSrlRQ9lU