Ο Ντάργουιν Νούνιες είναι ο “εκλεκτός” του Γιούργκεν Κλοπ για την επίθεση της Λίβερπουλ και οι ιδιοκτήτες της ομάδας ετοιμάζονται να… σπάσουν το ταμείο τους για να αποκτήσουν τον παίκτη της Μπενφίκα.

Ο 22χρονος στράικερ έκανε “μυθική” σεζόν με τους Πορτογάλους, έχοντας 32 γκολ και τέσσερις ασίστ, γεγονός που τον έβαλε στο “στόχαστρο” των περισσότερων μεγάλων ομάδων της Ευρώπης.

Η Λίβερπουλ θα χρειαστεί έτσι να… ξηλωθεί για τον “κλείσει”, με τα βρετανικά ΜΜΕ να υποστηρίζουν ότι σκοπεύει να προσφέρει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και να τον κάνει την ακριβότερη μετεγγραφή της ιστορίας της. Στον ίδιο τον Νούνιες δε, δίνει επίσης πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, με διάρκεια μέχρι το 2025.

