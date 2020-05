Ο Γιούργκεν Κλοπ φέρεται να έχει στην κορυφή της λίστας του τον Αντάμα Τραορέ της Γουλβς και η Λίβερπουλ αναμένεται να κάνει κίνηση για την απόκτησή του, το φετινό καλοκαίρι.

Ο κορονοϊός αναμένεται να επηρεάσει τις μετεγγραφές όλων των ομάδων και η Λίβερπουλ είναι πιθανό να κάνει ελάχιστες κινήσεις στο προσεχές μετεγγραφικό “παζάρι”, αλλά μία από αυτές θα είναι ο επιθετικός των “λύκων”, σύμφωνα με την εφημερίδα “The Sun”.

Οι “κόκκινοι” εκτιμάται μάλιστα ότι θα βγάλουν από τα ταμεία τους 60 εκατομμύρια λίρες για την απόκτηση του Τραορέ, με τη Γουλβς να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την εξαιρετική του σεζόν, αφού η ίδια δαπάνησε μόλις 20 εκατομμύρια λίρες για να τον πάρει ένα χρόνο νωρίτερα από τη Μίντλεσμπρο.

