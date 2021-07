Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κι επίσημα ο Ραφαέλ Βαράν.

Οι “κόκκινοι” διάβολοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού, ο οποίος αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα.

Ο Ραφαέλ Βαράν θα κοστίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τους Άγγλους να ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο της αμυντικής τους γραμμής.





We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! #MUFC